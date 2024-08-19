Özbekistan'ın Olimpiyat Tarihinde Yeni Bir Dönüm Noktası

Özbekistan'ın Başarılı Olimpiyat Geçmişi

Özbekistan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 8'i altın toplam 13 madalya ile tarihinin en başarılı oyunlarını geçirdi. 90 sporcudan oluşan takım, bu büyük başarıyı kazanırken, Tokyo 2020'ye göre 19 basamak birden yükselerek dünya 13'üncüsü oldu.

Olimpiyatlarda Geçmiş Performanslar

Özbekistan, tarihinde ilk kez Atlanta 1996'daki olimpiyatlarına bağımsız bir devlet olarak katılmıştır. O tarihten bu yana, madalya kazanma başarısını giderek artırmış, Sidney 2000'de 43, Atina 2004'te 34, Pekin 2008'de 62, Londra 2012'de 75, Rio 2016'da 21 ve Tokyo 2020'de ise 32. sırada yer almıştır.

Olimpiyat Şampiyonları

Paris 2024'te, Özbek boksörler Bahadır Calalov ve Hasanboy Dusmatov ile tekvandocu Uluğbek Raşitov, olimpiyat şampiyonu unvanlarını bir kez daha kazanarak dikkat çekti. Takım, boksta 5, judo, serbest güreş ve tekvandoda ise 1'er altın madalya elde etti.

Başarıların Arkasındaki Destek

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Oybek Kasimov, ülkenin başarısını Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in spora sağladığı destekle ilişkilendirerek, altyapı yatırımları ve uluslararası hazırlık kamplarının önemini vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Kasimov, başarıların geçmiş olimpiyat performanslarıyla analiz edilerek, gelecekteki uluslararası organizasyonlara daha iyi hazırlık yapılacağını belirtti. Öte yandan, boks takımının hazırlık sürecinde katıldıkları uluslararası turnuvaların ve yabancı hakemlerin, olimpiyat başarılarına katkı sağladığı ifade edildi.

Ödüller ve Destek

Olimpiyatlardan dönen sporcular, Taşkent Havaalanı'nda büyük bir kutlama ile karşılandı. Cumhurbaşkanı, madalya kazanan sporculara büyük maddi ödüller ve ayrıcalıklar sunarken, 2024 Olimpiyatları'na hazırlık için 50 milyon dolar harcandığı bildirildi.

Özbekistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 90 sporcuyla katılıp 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplam 13 kez kürsüde yer alarak tarihinin en başarılı olimpiyatlarını geçirdi. Paris'te 5 altın madalya kazanan Özbekistan Boks Milli Takımı'nın antrenörü Rahmatjan Rozıohunov (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Özbekistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 90 sporcuyla katılıp 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplam 13 kez kürsüde yer alarak tarihinin en başarılı olimpiyatlarını geçirdi. Paris'te 5 altın madalya kazanan Özbekistan Boks Milli Takımı'nın antrenörü Rahmatjan Rozıohunov (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.