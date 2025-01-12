Aurelio'dan Trabzonspor Maçına Dair Açıklama: Galibiyeti Hak Ettiler

Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Trabzonspor'un 5-0'lık galibiyetini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:27
Aurelio'dan Trabzonspor Maçına Dair Açıklama: Galibiyeti Hak Ettiler

Onvo Antalyaspor'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, rakiplerinin maçtaki performansını övgüyle değerlendirdi.

Galibiyeti Hak Etmeleri Açık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, "Trabzonspor farklı bir galibiyet aldı. Maçın sonucuna baktığımızda galibiyeti hak ettiklerini de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk Pozisyonlardan Umutluydık

Aurelio, takımlarının maça iyi başladığını vurgulayarak, "İlk anlarda çok net pozisyonlarımız vardı, bunları değerlendiremedik. Trabzonspor'un attığı ilk golde ise pozisyon açıkçası tartışmaya açık, şüpheli bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Benim için açıkçası faul olan bir pozisyondu." dedi.

Geriden Gelmek Zorlaştı

İlk golün ardından takımın etkinliğini kaybettiğini belirten Aurelio, "Bu golden sonra takımımız geriye düştü ve etkinliğimizi yitirdik. Trabzonspor, bu şekilde farklı bir galibiyet aldı." şeklinde konuştu.

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