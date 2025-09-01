AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası: İstanbul Park'ta 3. Ayak Sonuçları

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası: İstanbul Park'ta 3. Ayak

Organizasyon ve açılış

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'un açıklamasına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm sporcu ve görevlilerin katılımıyla saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen TOSFED Track Fest ile çok sayıda otomobil tutkunu kendi otomobilleriyle piste çıkma fırsatı buldu.

Yarışlar ve katılımcılar

Organizasyonda super ve maxi grupta toplam 19 sporcu, iki ayrı yarışta mücadele etti.

Super Grup Sonuçları

Texaco Team AMS pilotu Orçun İnce, iki birincilik elde ederek şampiyona liderliğini sürdürdü. Aynı takımdan Kaan Marangoz ikincilikleri alırken, Team ADD'den Murat Gürakan hafta sonunu çift üçüncülükle tamamladı.

Maxi Grup Sonuçları

Texaco Team AMS pilotu Zekai Özen, üçüncü ayağı çifte zaferle tamamlayarak şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi. Erven Maden H2K Racing Team'den Kamil Kamiloğlu ikincilikleri, Texaco Team AMS'nin tecrübeli pilotu İbrahim Okyay ise üçüncülükleri kazandı.

Texaco Team AMS takımlar sıralamasında birinciliği elde ederken, kadın pilotlar klasmanında Evren Maden H2K Racing Team adına yarışan Sevde Zehra Yıldırım birinciliği aldı.

Gelecek etap

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası, 1-2 Kasım tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek dördüncü ayak yarışları ile devam edecek.