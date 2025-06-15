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Avrupa 50 Yaş Üstü Golf Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa 50 Yaş Üstü Golf Şampiyonası'nda erkeklerde Rodrigo Lacarde Soares, kadınlarda Sylvie Van Molle şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 10:27
Avrupa 50 Yaş Üstü Golf Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Avrupa 50 Yaş Üstü Büyükler Golf Şampiyonası Sona Erdi

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa 50 Yaş Üstü Büyükler Golf Şampiyonası, büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuva, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) iş birliğiyle, Serik ilçesindeki

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya, Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 141 amatör golfçü katıldı.

Erkeklerde ve Kadınlarda Şampiyonlar

Erkekler kategorisinde, Fransız Rodrigo Lacarde Soares, gerçekleşen play-off mücadeleleri sonrasında 217 gross skor ile birinciliği elde etti. Avustralyalı Richard Heath aynı skoru yakalayarak ikincilik elde ederken, İngiliz Stephen Jensen 218 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Belçikalı Sylvie Van Molle 226 puanla birinci oldu. Fransız Helene Malvy 227 puanla ikinci, İtalyan Camilla Tolomie Di Lippa ise 228 puanla üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni Cazibesi

Turnuva sonunda dereceye giren oyunculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Şampiyonlar, elde ettikleri başarı ile Golf dünyasında adlarından söz ettirmeyi başardılar.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa 50 Yaş Üstü Büyükler Golf...

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa 50 Yaş Üstü Büyükler Golf Şampiyonası tamamlandı. Erkeklerde Rodrigo Lacarde Soares (ortada), kadınlarda Sylvie Van Molle (sağ 3) Avrupa 50 yaş üstü senior şampiyonu oldu. Ödüllerini Serik Kaymakamı Cemal Şahin (sağ 2), Serik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen (sol 2), TGF Yönetim Kurulu Üyesi Güray Yazıcı (sol 3), Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan (sağda), Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin (solda) verdi.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa 50 Yaş Üstü Büyükler Golf...

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa 50 Yaş Üstü Büyükler Golf Şampiyonası tamamlandı. Erkeklerde Rodrigo Lacarde Soares (ortada), kadınlarda Sylvie Van Molle (sağ 3) Avrupa 50 yaş üstü senior şampiyonu oldu. Ödüllerini Serik Kaymakamı Cemal Şahin (sağ 2), Serik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen (sol 2), TGF Yönetim Kurulu Üyesi Güray Yazıcı (sol 3), Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan (sağda), Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin (solda) verdi.

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