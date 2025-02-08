Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye Ayağı Antalya'da Gerçekleşti

Avrupa Amatör Golf Şampiyonası Antalya'da sona erdi

Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, muhteşem bir atmosfer içerisinde Antalya'da gerçekleştirilerek tamamlandı. "144 - Bir Onur Meselesi" adıyla bilinen bu önemli etkinlik, Avrupa'nın en prestijli amatör golf turnuvalarından biri olarak öne çıkıyor.

Turnuva Detayları

Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında yapılan turnuva, üç gün boyunca devam etti. Yaklaşık 400 sporcu ve 48 takım bu heyecan dolu yarışmada kıyasıya mücadele etti.

Ödül Töreni

Turnuvanın sonunda, Golf in Belek takımı birincilik elde ederek başarılarını taçlandırdı. Ödül töreni ile de organizasyon son buldu. Katılımcılara ve destekçilere teşekkür eden organizatörler, gelecek yıl daha büyük bir katılım bekliyor.