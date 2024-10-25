DOLAR
34,28 -0,13%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
3.000,48 0,33%
BITCOIN
2.329.803,28 0,39%

Avrupa Futbolunda Heyecan Dolu 'Büyük Maç' Haftası

Bu hafta sonu Avrupa'nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:28
Avrupa Futbolunda Heyecan Dolu 'Büyük Maç' Haftası

Avrupa Futbolunda "Büyük Maç" Haftası

Avrupa'nın en prestijli futbol ligleri, bu hafta sonu heyecan verici maçlara ev sahipliği yapacak. İspanya'nın LaLiga'sında Real Madrid ile Barcelona'nın, İngiltere Premier Lig'inde Arsenal ve Liverpool'un, İtalya Serie A'sında Inter ve Juventus'un ve Fransa Ligue 1'de ise Olimpik Marsilya ile Paris Saint Germain'in karşı karşıya geleceği maçlar futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

İspanya: El Clasico Heyecanı

LaLiga'nın 11. haftasında, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan "El Clasico" yarın sahne alacak. Real Madrid, Barcelona'yı TSİ 22.00'de, Santiago Bernabeu Stadı'nda misafir edecek. Bu karşılaşma, iki takımın da şampiyonluk yolundaki mücadelesi açısından son derece kritik bir öneme sahip.

İngiltere: Geleneksel Rakipler

Haftanın son günü olan 27 Ekim'de, Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, ligin güçlü ekiplerinden Liverpool'u TSİ 19.30'da Emirates Stadı'nda ağırlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de ligdeki hedeflerini belirlemede büyük rol oynayacak.

İtalya: Derbi Heyecanı

Aynı gün, Serie A'nın 9. haftasında, İtalya derbisi olarak adlandırılan maçta Inter, Juventus'u TSİ 20.00'de Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılayacak. Bu maç, İtalya'nın futbol tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Fransa: Klasik Derbi

Avrupa futbolu, 27 Ekim Pazar günü Fransa'nın önemli derbilerinden biri olan Olimpik Marsilya ile Paris Saint Germain karşılaşmasıyla noktalanacak. TSİ 22.45'te Orange Velodrome Stadı'nda gerçekleşecek bu derbi, iki kadronun da güç dengelerini gösterecek önemli bir mücadele olacak.

Türkiye: Süper Lig Derbisi

Türkiye'deki futbolseverleri de düşünmeden geçemeyiz. Trendyol Süper Lig'de, 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında bir derbi maç yapılacak. RAMS Park'ta 20.00'da başlayacak olan bu karşılaşma, ligdeki rekabet açısından büyük bir önem taşıyacak.

Ödül Töreni

Ayrıca, futbol dünyasının en iyilerini bir araya getirecek olan Altın Top (Ballon d'Or) ödül töreni de 28 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Bu etkinlik, futbolcuların sezon performanslarının ödüllendirilmesi açısından oldukça dikkat çekici.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suat Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına Seçildi
2
El Clasico'da Ancelotti'den Dikkat Çeken Açıklamalar
3
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
4
Yenimahalle Belediyesi GESK Golbol Kadınlar 1. Lig'de Şampiyon
5
Avrupa Futbolunda Heyecan Dolu 'Büyük Maç' Haftası
6
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0 - 1 Bellona Kayserispor
7
Manisa FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu