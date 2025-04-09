Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye İki Bronz Madalya Kazandı

Osman Göçen'in Başarısı

86 kiloda yarışan Osman Göçen, repesajda İsrailli Matthew Phillip Finesilver'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya meçhalesine katılma hakkı elde etti. Üçüncülük mücadelesinde Polonya'dan Sebastian Jezierzanski'yi 4-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım Halinde Üçüncülük

Türkiye, serbest stil müsabakalarını toplamda 2 bronz madalya ile tamamladı. Ayrıca milli güreşçiler, 2010'dan bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadı. Serbest stille daha önce 11 altın madalya ile en başarılı güreşçi olarak bilinen Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sonrası sporculuk kariyerini sonlandırarak federasyon başkanı olmuştu.

Takım Sıralaması

Serbest stil takım sıralamasında Azerbaycan 119 puanla birinci, Gürcistan 114 puanla ikinci, Türkiye ise 73 puanla üçüncü olarak mücadeleyi tamamladı. Bağımsız sporcular ise Dünya Güreş Birliği (UWW) altında 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti ancak bu takımlar sıralamasına dahil edilmedi.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde milli sporcular Feyzullah Aktürk (önde sol 4) ve Osman Göçen (önde sol 2), bronz madalya kazandı. Türkiye, serbest stilde takım halinde üçüncü oldu.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde milli sporcular Feyzullah Aktürk (önde sol 4) ve Osman Göçen (önde sol 2), bronz madalya kazandı. Türkiye, serbest stilde takım halinde üçüncü oldu.