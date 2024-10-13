Avrupa IQ Foil Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

Avrupa IQ Foil Şampiyonası İtalya'da Tamamlandı

İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen Avrupa IQ Foil Şampiyonası, milli yelkencilerin katılımıyla sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu, organizasyondaki sonuçların açıklandığını bildirdi.

Erkekler Genel Kategorisinde Onur Cavit Biriz

Şampiyonada IQ Foil erkekler genel kategorisinde mücadele eden Onur Cavit Biriz, 69 sporcu arasında 22. sırayı elde etti. Sporcu, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi adına yarıştı.

23 Yaş Altı Erkekler Kategorisi

42 sporcunun yer aldığı IQ Foil 23 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Artun Şenol, Urla Deniz Spor Kulübü ile 14. sırayı alırken, Ali Kaan Karataş ise EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü adına 35. olarak yarışmayı tamamladı.

23 Yaş Altı Kadınlar Kategorisi

33 sporcunun katıldığı IQ Foil 23 yaş altı kadınlar kategorisinde Nurhayat Güven, Balıkesir Ferdi'yi temsil ederek 24. oldu. Merve Vatan ise 31. sırada yer aldı.