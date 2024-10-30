Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Mersin'de Başlıyor

Yarın, Mersin'de gerçekleştirilecek olan Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın açılış seremonisi düzenlendi. Uluslararası Bocce Konfederasyonu ile Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun iş birliği ile hayata geçirilen bu önemli etkinlik, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleşti.

Vali Pehlivan: "Mersin, Dünyanın Önemli Bocce Merkezlerinden Biri Oldu"

Etkinlikte konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehrin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarla birlikte önemli bir bocce merkezi haline geldiğini ifade etti. Mersin'de 215 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu ve uluslararası başarıların kazandığını vurgulayan Pehlivan, yarışmaya katılacak sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Mutlu Türkmen: "Bu Organizasyonun Açılışını Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz"

Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Toroslar Bocce Tesisi'nin pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Türkmen, organizasyona destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Böyle bir organizasyonun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

100 Sporcu ve 11 Ülke Katılıyor

Yarından itibaren eleme müsabakalarıyla başlayacak olan şampiyonaya 11 farklı ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılacak. Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Ayrıca, röle karışık kategorilerinde erkek sporcular da yarışacak. Milli sporcular İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın, şampiyonada mücadele edecek. Organizasyon, 2 Kasım'da son bulacak.