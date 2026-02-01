Avrupa Kış Spor Haftası Türkiye'de 1-8 Şubat'ta 11 İlde Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Kış Spor Haftası başladı. Etkinlikler, Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda, Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak 1-8 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde 11 ilde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum, Kars, Hakkari, Gümüşhane, Samsun, Rize, Bolu ve Kahramanmaraş'ta, her yaştan katılımcıya yönelik kış sporları ve hareketli yaşamı teşvik eden etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler, katılımcılara yeni spor branşlarını deneme ve fiziksel aktivitelere katılma imkânı sunacak.

Kerim Çomoğlu'dan Hareketlilik Mesajı

Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, kış aylarının genellikle hareketsizliğin arttığı bir dönem olarak algılandığını belirterek sahada olduklarını vurguladı. Çomoğlu, 'Yaş, zaman ve mekan farkı gözetmeden vatandaşlarımızı sportif faaliyetlerle buluşturuyoruz. Türkiye genelinde 11 ilde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, kış spor oyunları ve farklı fiziksel aktivitelere katılım imkanı sunacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın, belki de daha önce hiç deneyimlemedikleri bir spor branşıyla tanışmalarına ve yeni kazanımlar elde etmelerine katkı sağlayacağız' dedi.

Çomoğlu bu yaklaşımın yalnızca bireysel kazanımlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, sporun toplumsal hareketlilik ve dayanışma açısından da önemli bir rol üstlendiğini söyledi. 'Hareketli bir toplum, güçlü bir geleceğin temelidir' ifadesini kullanan Çomoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı imkânlar için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

AVRUPA KIŞ SPOR HAFTASI BAŞLADI