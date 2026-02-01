Nilüfer'de Squash Heyecanı: Yeni 6-8 Kortluk Tesis Müjdesi

Nilüfer Belediyesi Squash Turnuvası'nda genç sporcular kıyasıya yarıştı; Başkan Şadi Özdemir 6 veya 8 kortluk yeni squash tesisi müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:08
Nilüfer'de Squash Heyecanı: Yeni 6-8 Kortluk Tesis Müjdesi

Nilüfer'de Squash Heyecanı: Nilüfer Belediyesi Squash Turnuvası

Genç sporcular kıyasıya yarıştı, yeni tesis müjdesi verildi

Nilüfer Belediyesi Squash Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların katılımıyla Altınşehir Gençlik Merkezi'nde iki gün boyunca gerçekleşti. Turnuva, Bursa'nın yanı sıra farklı illerden gelen sporcuları ağırladı.

Turnuvada 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Final maçları izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or final karşılaşmalarını birlikte izledi. Ödül töreninde konuşan Başkan Özdemir, vatandaşlardan ve sporculardan gelen yoğun talepleri dikkate aldıklarını söyledi.

Başkan Şadi Özdemir şu ifadeleri kullandı: Burada her yaştan çocuğumuzun sporla iç içe olduğunu görmek harika. Bugünkü finaller gerçekten çok heyecanlıydı. Biz de bu heyecanı daha da artırmak istiyoruz. Sporcularımızın sayısı her geçen gün artıyor, mevcut alanlarımız bu yoğun ilgiye yetmemeye başladı.

Özdemir, bu talebi görüp yanıt vereceklerini belirterek 6 veya 8 kortluk yeni bir squash tesisi yapacaklarının müjdesini verdi. Amacın çocukların ve gençlerin taleplerini karşılamak ve onlara en iyi imkanları sunmak olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Başkan Şadi Özdemir ve Başkan Yardımcısı Okan Şahin, şampiyonları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, çekilen hatıra fotoğrafları ve önümüzdeki yıl yeniden buluşma temennileriyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

