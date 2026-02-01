Süper Lig: Günün VAR Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de Günün VAR Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak iki maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) ekipleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi.

Galatasaray - Kayserispor

Karşılaşma 20.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Maçı başhakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mehmet Kısal, 4. hakem Ayberk Demirbaş olarak görevlendirildi. VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Mustafa Savranlar bulunacak.

Gençlerbirliği - Gaziantep FK

Günün diğer müsabakası 17.00'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Yardımcı hakemler Erkan Akbulut ve Onur Gülter, 4. hakem Alpaslan Şen olarak açıklandı. VAR'da Turgut Doman, AVAR'da Bahtiyar Birinci görev alacak.

