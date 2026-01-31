Bursaspor, Adanaspor Hazırlıklarına Özlüce'de Devam

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:44
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta öncesi antrenman

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı.

Antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla sürerken, idman dar alan oyunları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

