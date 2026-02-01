Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antrenman detayları

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman, topla ısınmayla başladı; ardından pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maç ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

