Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı; idman pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:56
Antrenman detayları

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman, topla ısınmayla başladı; ardından pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maç ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

