Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Antrenman detayları
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenman, topla ısınmayla başladı; ardından pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maç ile sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.
