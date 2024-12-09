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Avrupa'nın 5 Büyük Futbol Ligi: Enes Ünal ve Arda Güler İlk Gollerini Attı

Premier Lig ve LaLiga'da sezonun ilk gollerini atan Enes Ünal ve Arda Güler, takımlarına galibiyet sağladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:51
Avrupa'nın 5 Büyük Futbol Ligi: Enes Ünal ve Arda Güler İlk Gollerini Attı

Avrupa'nın 5 Büyük Futbol Ligi: Güncel Durum

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa (Ligue 1)

maçlarına devam ediyor. Bu liglerde mücadele eden takımlar, şampiyonluk yarışında kıyasıya bir rekabet içindeler. Premier Lig'de Liverpool, LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Atalanta ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) zirvede bulunuyor.

Enes Ünal'dan Premier Lig'de İlk Gol

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal, ilk gol sevinciyle Bournemouth'un Ipswich Town'u 2-1 yendiği maçta takımına katkı sağladı. 63. dakikada oyuna giren Enes, 87. dakikada bulduğu golle bu sezonki ilk sayısını kaydetti. Diğer golü ise Dango Ouattara 90+5. dakikada attı.

Chelsea, Londra derbisinde 2-0 geriye düştüğü maçı Tottenham'a karşı 4-3 kazanarak üstünlüğünü sürdürdü. Son 4 sezonun şampiyonu Manchester City, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı ve son 6 maçta 14 puan kaybetti.

Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile düzelme umuduyla sahasında Nottingham Forest'a 3-2 kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Everton ile Liverpool arasındaki Merseyside derbisi ertelendi.

Arda Güler LaLiga'da Gol Attı

İspanya LaLiga'da milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Girona'yı 3-0 yendiği maçta ilk gol sevinci yaşadı. Eflatun-beyazlıların ikinci golüne imza atan Arda, bu sezonki ilk golüyle takımına katkıda bulundu. Barcelona, deplasmanda Real Betis ile 2-2 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Atletico Madrid, Sevilla'yı 4-3, Athletic Bilbao ise Villarreal'i 2-0 mağlup ederek üst sıralarda kalmayı başardı.

Bayern Münih Nasılsa Zirvede

Bundesliga'da Bayern Münih, Heidenheim'ı 4-2 yenerek namağlup liderliğini devam ettirdi. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Bayer Leverkusen, St. Pauli'yi 2-1 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt, Augsburg ile 2-2 berabere kalırken, Stuttgart ise Union Berlin'i 3-2 mağlup etti. Böylece Bayern Münih, 33 puanla liderliğini korudu.

Serie A'da Atalanta Zirveye Yerleşti

İtalya Serie A'da Atalanta, Milan'ı 2-1 mağlup ederek art arda 9. galibiyetini elde etti ve zirveye yükseldi. Haftaya lider giren Napoli, Lazio'ya 1-0 yenildi.

Inter, Parma'yı 3-1 geçerken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 71 dakika sahada kaldı. Roma, Lecce'yi 4-1 yenerken, Juventus'ta Kenan Yıldız maça dahil oldu. Atalanta, 34 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

PSG, Puan Kaybına Rağmen Zirvede

Ligue 1'de PSG, Auxerre ile 0-0 berabere kalarak ikinci kez puan kaybetti. Ancak Olimpik Marsilya, Saint-Etienne'i 2-0 yenerek 3. galibiyetini elde etti.

Monaco, Toulouse karşısında 2-0 galip gelerek son 4 maçta 3. galibiyetine ulaştı. PSG, 34 puanla liderliğini sürdürürken Olimpik Marsilya ve Monaco, 29 puanda zirve takibini sürdürüyor.

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