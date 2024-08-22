UEFA Şampiyonlar Ligi: Play-off Turu İlk Maçları Gerçekleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu İlk Maçları Sona Erdi
2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları, dün akşam gerçekleştirilen dört karşılaşmayla tamamlandı.
Karşılaşma Sonuçları
- Young Boys (İsviçre) - Galatasaray: 3-2
- Midtjylland (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1
- Malmö (İsveç) - Sparta Prag (Çekya): 0-2
- Dinamo Kiev (Ukrayna) - Salzburg (Avusturya): 0-2
Rövanş Maçları Ne Zaman?
Şimdi gözler, 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak olan rövanş maçlarına çevrildi. Bu kritik karşılaşmaların ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak takımlar belirlenecek.