DOLAR
35,15 0,05%
EURO
36,62 0,25%
ALTIN
2.954,75 0,01%
BITCOIN
3.310.412,18 -0,78%

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Farklı Bir Sonuç Olmalıydı'

Başakşehir, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalırken, Teknik Direktör Çağdaş Atan önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:23
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Farklı Bir Sonuç Olmalıydı'

Başakşehir-Kasımpaşa Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Teknik Direktör Çağdaş Atan, takımının performansına dair eleştirilerde bulundu.

Galibiyeti Hak Ettik

Maça kötü başladıklarını dile getiren Atan, "Kötü başladık, hatta gol yiyerek başladık. Daha sonra oyunun kontrolünü aldık. Bunun meyvelerini de aldık; iki penaltı ve iki gol. Fakat, 45 ile 60 dakika arasında yüzde 100'lük pozisyonları değerlendiremedik. Duran toplardan goller bulduk ama açık oyunda skor üretemedik," dedi.

Devre Arasında Takviye Gelebilir

Takımın devre arasında 3-4 oyuncu ile güçleneceğini belirten Atan, "Bu durumda ikinci yarı en ciddi takımlardan biri olacağız. Fiziksel açıdan başka bir seviyedeyiz. Uzun bir altı ay geçirdik, fazlasıyla maça çıkıp birçok maçta üzüntü yaşadık. Avrupa sezonunda çokça deneyim kazandık. Gelecek yıl daha farklı şeyler göstermek istiyoruz," ifadesini kullandı.

Kasımpaşa'ya Tebrik

Kasımpaşa'yı da gösterdiği mücadele için tebrik eden Atan, "Avrupa'ya gitme hedefimiz var. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Hızımızı artıracağız. Kasımpaşa deplasmanda namağlup bir ekip. Rakibimizi de kutluyorum," dedi.

Savunmaya Takviye Planları

Atan, savunma hattında bek bölgesine takviye yapacaklarını vurgulayarak, "Bek bölgesini geliştirmemiz gerekiyor. Opoku, geliştirdiğimiz oyunculardan biri; bu ligde fark yaratan bir isim. Scout ekibimiz çalışıyor ve önümüzün açık olduğunu düşünüyorum," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Geçti: Servet Çetin'den Açıklamalar
2
Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Yenerek Ağızları Açık Bıraktı!
3
Rıza Çalımbay: Pozisyonları Değerlendiremedik, Kırmızı Kart Maçın Kırılma Anıydı
4
Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Başakşehir'in Yorgunluğundan Faydalanamadık"
5
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Farklı Bir Sonuç Olmalıydı'
6
Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
7
Jose Mourinho, Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor