Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Farklı Bir Sonuç Olmalıydı'

Başakşehir-Kasımpaşa Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Teknik Direktör Çağdaş Atan, takımının performansına dair eleştirilerde bulundu.

Galibiyeti Hak Ettik

Maça kötü başladıklarını dile getiren Atan, "Kötü başladık, hatta gol yiyerek başladık. Daha sonra oyunun kontrolünü aldık. Bunun meyvelerini de aldık; iki penaltı ve iki gol. Fakat, 45 ile 60 dakika arasında yüzde 100'lük pozisyonları değerlendiremedik. Duran toplardan goller bulduk ama açık oyunda skor üretemedik," dedi.

Devre Arasında Takviye Gelebilir

Takımın devre arasında 3-4 oyuncu ile güçleneceğini belirten Atan, "Bu durumda ikinci yarı en ciddi takımlardan biri olacağız. Fiziksel açıdan başka bir seviyedeyiz. Uzun bir altı ay geçirdik, fazlasıyla maça çıkıp birçok maçta üzüntü yaşadık. Avrupa sezonunda çokça deneyim kazandık. Gelecek yıl daha farklı şeyler göstermek istiyoruz," ifadesini kullandı.

Kasımpaşa'ya Tebrik

Kasımpaşa'yı da gösterdiği mücadele için tebrik eden Atan, "Avrupa'ya gitme hedefimiz var. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Hızımızı artıracağız. Kasımpaşa deplasmanda namağlup bir ekip. Rakibimizi de kutluyorum," dedi.

Savunmaya Takviye Planları

Atan, savunma hattında bek bölgesine takviye yapacaklarını vurgulayarak, "Bek bölgesini geliştirmemiz gerekiyor. Opoku, geliştirdiğimiz oyunculardan biri; bu ligde fark yaratan bir isim. Scout ekibimiz çalışıyor ve önümüzün açık olduğunu düşünüyorum," diye ekledi.