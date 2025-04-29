Avrupa Şampiyonu Harun Algül'ün 2028 Olimpiyat Hedefi

Harun Algül, 2028 Olimpiyatları için Hedefiyle Yükseliyor

Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Harun Algül, gözünü Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na çevirdi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi olan Algül, başarılarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, daha büyük hedeflere ulaşmanın peşinde olduğunu belirtti.

Hayalinin Peşinden Koşuyor

Her sporcunun en büyük hayalinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu ifade eden Algül, "En büyük hedefim 2028 Olimpiyatları" diyerek, şunları ekledi: "Önümde Gençler U23 Yarışması, Büyükler Dünya Şampiyonası, İslam Oyunları ve Akdeniz Oyunları bulunuyor. Ancak bir sporcunun en büyük hedefi olimpiyatlar. İnşallah orada da madalya kazanırım. 2028 Olimpiyatları'nda halter branşında şampiyon olup, ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağıma inanıyorum."

Zorlu Süreç ve Motivasyon

Algül, zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini ve yarışma öncesinde yaşadığı sakatlığın kendisini zorladığını belirtti. Geçen yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı 5-6 ay süren sakatlık sürecini hatırlatan Algül, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tedavilerimi sürdürdüm. Pes etme noktasına geldim ama ailem, antrenörlerim, hocalarım ve arkadaşlarım arkamda durarak beni motive ettiler" dedi. Ayrıca, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'ndan ilham aldığını belirtti.

Başarılar ve Beklentiler

GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Alıncak, Algül'ün başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Harun da bu başarılarımızdan biri. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki üç yıl içinde ondan daha büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah bir dünya şampiyonluğu da gelir" dedi.

Milli Takım Antrenörü Mehmet Doğan ise, Algül'ün dört yıldır Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde eğitim aldığını vurguladı ve 2028 Olimpiyatları'nda madalya kürsüsünde yer alacağına inandığını söyledi.

Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül, gözünü Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na dikti.

Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül, gözünü Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na dikti.