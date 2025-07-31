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Avrupa Şampiyonu Sporcular Kahramanmaraş'ta Çiçekle Karşılandı

Altın madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı, Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:15
Avrupa Şampiyonu Sporcular Kahramanmaraş'ta Çiçekle Karşılandı

Avrupa Şampiyonu Sporcular Kahramanmaraş'a Dönüş Yaptı

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde eden Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı, memleketleri Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı.

Kahramanmaraş Havalimanında Coşkulu Karşılama

Skeet Genç Erkekler bireysel kategorisinde şampiyon olan Kaya, takım arkadaşı Arabacı ile birlikte Kahramanmaraş Havalimanı'na döndü. Milli sporcular için özel bir karşılama töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Alaattin Oduncu ve diğer spor severler, Avrupa şampiyonlarına çiçek takdim ederek, büyük başarılarından dolayı tebrik ederek, coşku içerisinde karşılandı.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan...

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya (solda) ve Ali Can Arabacı (sağda), memleketleri Kahramanmaraş'ta çiçekle karşılandı.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan...

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya (solda) ve Ali Can Arabacı (sağda), memleketleri Kahramanmaraş'ta çiçekle karşılandı.

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