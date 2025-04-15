Avrupa Şampiyonu Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli sporcu Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına memleketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor. Hırvatistan'ın Osijek kentinde mart ayında düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan 21 yaşındaki sporcu, Mısır'da 6-16 Kasım'da gerçekleşecek şampiyonada da derece elde etmeyi hedefliyor.

Antrenmanlar Devam Ediyor

Tunahan Tatoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle atıcılığa başladığını belirtti. Kısa süre içinde Türkiye'de birçok organizasyonda başarı elde ettiğini aktaran Tatoğlu, "Kısa sürede derece elde etmem beni daha çok motive etti ve 3 ay sonra düzenlenen Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Antrenmanlarıma devam ettim, milli takım barajlarını geçtim ve en son Avrupa Şampiyonu oldum." dedi.

Dünya Şampiyonası Hedefi

İlk hedefi olan dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlandığını dile getiren milli sporcu, "Dünya Şampiyonası için antrenmanlarıma başladım. İnşallah, gençler kategorisinde güzel bir başarı elde etmek istiyorum. Gençler kategorisindeki son yılım. Önümüzdeki yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışmalara katılacağım. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmayı umuyorum. Buradan güzel bir başarıyla dönmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Örnek Bir Sporcu

Antrenör Yusuf Tusat, Tunahan Tatoğlu'nun genç sporcular için bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Tatoğlu'nun azmi ve başarıları, gelecek nesillere ilham vermekte.

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. Hırvatistan'ın Osijek kentinde mart ayında düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan Tunahan Tatoğlu, hazırlıklarına memleketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor. Tunahan Tatoğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. Hırvatistan'ın Osijek kentinde mart ayında düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan Tunahan Tatoğlu, hazırlıklarına memleketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor. Tunahan Tatoğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.