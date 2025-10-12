Avrupa Şampiyonu Vanlı Alim Yönten Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Alim Yönten, Van'da antrenörlerinin yönlendirmesiyle başladığı kick boksta Avrupa şampiyonu oldu. 20 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 21-30 Kasım'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Kentte yapılan yetenek taraması çalışmalarıyla spora kazandırılan Yönten, düzenli antrenman ve disiplinli çalışma sonucu çeşitli şampiyonalarda dereceler elde etti. Antalya'da 22-29 Ocak 2024'te ve İzmir'de 2-10 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonalarında 69 kilo erkeklerde birinci oldu. Polonya'nın başkenti Varşova'da 22-26 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası'nda ise 74 kilo erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Hazırlık Süreci

Antrenörü Muhammed Hamza Kızılaslan nezaretinde çalışmalarını sürdüren Yönten, Van YYÜ Spor Kompleksi'nde günde 5 saat antrenman yapıyor. Dünya şampiyonasına çift antrenman programıyla hazırlandıklarını belirtiyor.

Alim Yönten'in Açıklaması

"Bu branşta ikinci yılımda Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra iki kez Türkiye şampiyonu oldum. Son olarak Varşova'da yapılan Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası'nda 74 kilo erkekler kategorisinde yarıştım. Avrupa şampiyonluğuna çift antrenman yaparak hazırlanmıştım. Uyku ve beslenme düzenine çok dikkat ettim. Psikolojik olarak kendimi birinciliğe hazırlamıştım ve bu hedefime ulaştım. İlimizi ve ülkemizi bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Bu duygunun tarifi yok. Sıkı bir hazırlık sürecinin ardından gelen başarı insanı mutlu ediyor. Önümüzde dünya şampiyonluğu var. Antrenörümüzün gözetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklara başladık. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret göstereceğim. Müsabakalara katılımımızı sağlayan rektörümüze, emeği geçen hocalarıma ve antrenörüme teşekkür ederim."

Rektör Hamdullah Şevli'nin Değerlendirmesi

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gençlere hem sportif hem de akademik alanda kariyer yapma imkanı sunduklarını vurguladı. "Yetenekli bireyler, toplumların geleceğinin şekillenmesinde kritik roller üstleniyor. Sporcularımızın uluslararası ölçekte aldığı madalyalar ülkemiz için de prestij unsuru olma özelliği taşıyor. Sporcularımızın elde ettiği başarı tesadüf değil. Her madalyanın arkasında bir özveri, çaba ve fedakarlık hikayesi var. Gerek sporcularımızın, gerek antrenörlerimizin gerekse kıymetli ailelerimizin özverileri, emekleri var. Van YYÜ Spor Kompleksimizdeki tesisler sporcularımızın adeta ikinci bir evi haline geliyor. Sporcularımızın hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda yer alması için tüm imkanları sağlıyoruz. Bunun da güzel sonuçlarını alınca gurur duyuyoruz. Bunun en güzel örneği öğrencimiz Alim Yönten'in başarısıdır. Altın madalya alarak Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu da olacağına inanıyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda en güzel şekilde temsil edecek, madalyalar kazanacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz."

Antrenörün Sözleri: Hedef Dünya Şampiyonluğu

Muhammed Hamza Kızılaslan da Yönten'in yeteneğine dikkat çekerek, "Sporcumuz Varşova'da 135 üniversiteden 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 74 kilo erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonu olduk. Dünya şampiyonluğu için de hazırlıklara başladık." dedi.

Van'da antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı kick boksta Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 yaşındaki Alim Yönten, gözünü dünya birinciliğine dikti. Kentte yapılan yetenek taraması çalışmaları sayesinde spora kazandırılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yönten, Van YYÜ Spor Kompleksi'nde günde 5 saat antrenman yapıyor.