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Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. Gün Heyecanı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın 5. gününde yarışlar tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 21:54
Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. Gün Heyecanı

Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. Gün Tamamlandı

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün yarışları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen etkinlik, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yapıldı.

Yarışların Sonuçları

Günün ilk etkinliği olan karışık senkronize 10 metre platform finalinde Ukrayna birinci, İtalya ikinci, Almanya ise üçüncü sırayı aldı. Ayrıca, erkekler 1 metre sıçrama tahtası finalinde Alman sporcu Moritz Linus Wesemann birinciliği elde ederken, İtalyan sporcu Lorenzo Marsaglia ikinciliği, Ukraynalı sporcu Danylo Konovalov ise üçüncülüğü kazandı.

Ödül Töreni İle Coşkulu Anlar

Dereceye giren sporculara ödül töreninde madalyaları takdim edildi. Türkiye'yi bu önemli etkinlikte milli sporcular Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan temsil etti. Şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu, hem bireysel hem de senkronize kategorilerde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Etkinliğin Süresi

Organizasyon, 28 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün yarışları sona erdi. Karışık senkronize 10 metre platform finalinde Ukrayna birinci, İtalya ikinci, Almanya üçüncü oldu.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün yarışları sona erdi. Karışık senkronize 10 metre platform finalinde Ukrayna birinci, İtalya ikinci, Almanya üçüncü oldu.

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