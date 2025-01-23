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Avustralya Açık Finalinde Sabalenka ile Keys Karşılaşacak

Madison Keys, Avustralya Açık yarı finalinde Iga Swiatek'i yenerek Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:30
Avustralya Açık Finalinde Sabalenka ile Keys Karşılaşacak

Avustralya Açık tenis turnuvasında büyük heyecan devam ediyor. Son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi, ABD'li tenisçi Madison Keys oldu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta, kadınlar teklerde finale yükselen bir diğer isim Madison Keys, yarı finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaştı. 12. günde oynanan yarı final maçında, 19 numaralı seribaşı Keys, Swiatek'i 2 saat 35 dakikalık mücadele sonucunda 5-7, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenmeyi başardı.

Final karşılaşması 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek ve Madison Keys, Avustralya Açık’ta son iki yılın şampiyonu olan dünya bir numarası Aryna Sabalenka ile mücadele edecek. Bugün oynanan diğer yarı finalde ise Belaruslu Sabalenka, 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa’yı 6-4 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta final heyecanı dorukta! Hem Keys hem de Sabalenka, turnuvada şampiyonluk için mücadele verecek.

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