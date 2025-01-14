Avustralya Açık: Fritz ve Rybakina İkinci Tura Yükseldi

Taylor Fritz ve Elena Rybakina, Avustralya Açık'ta ikinci tura çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:42
Avustralya Açık: Fritz ve Rybakina İkinci Tura Yükseldi

Sezonun İlk Grand Slam Turnuvası

2023 Avustralya Açık, tenis tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. İlk tur maçlarının üçüncü gününde, ABD'li Taylor Fritz ve Kazak Elena Rybakina, ikinci tura adlarını yazdırdı.

Taylor Fritz'in Zorlu Galibiyeti

Melbourne'deki turnuvanın sabah seansında, Fritz, vatandaşı Jenson Brooksby ile karşılaştı. Geçen yılın ABD Açık finalisti, 1 saat 46 dakikalık mücadelede rakibini 6-2, 6-0, 6-3 setlerle mağlup ederek tur atladı.

Medvedev ve Diğerleri

Üç kez Avustralya Açık finalisti Daniil Medvedev (5), Taylandlı Kasidit Samrej karşısında zor anlar yaşasa da, mücadeleyi 3-2 (6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2) kazanarak ikinci tura yükseldi. Holger Rune (13) ise Çinli Zhizhen Zhang karşısında beş sete giden bir maçta 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4 sonuçla galip geldi.

Erkekler kategorisinde Hubert Hurkacz (18), Tallon Griekspoor'u 7-5, 6-4, 6-4 ile geçerken; Karen Khachanov (19) Fransız Adrian Mannarino’yu 7-6, 6-3, 6-3 ile mağlup etti. Fransız Gael Monfils ise ülke arkadaşı Giovanni Mpetshi Perricard (30) karşısında 3-2 (7-6, 6-3, 6-7, 6-7, 6-4) galip gelerek ikinci tura yükseldi.

Rybakina Kolay Kazandı

Tek kadınlarda ise 2022 Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (6), Avustralyalı Emerson Jones karşısında zorlanmadan 6-1 setle 2-0 galip gelerek ikinci tura yükseldi.

ABD'li Emma Navarro (8) da vatandaşı Peyton Stearns7-6, 7-5 ile geçerken, Rus tenisçi Daria Kasatkina (9) Bulgar Viktoriya Tomova'yı 6-1, 6-3 ile mağlup etti. Kadınlarda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (15) ve Kazak Yulia Putintseva (24) sırasıyla 4-6, 7-5, 6-2 ve 4-6, 7-5, 6-2 setlerle galibiyet elde ettiler. 2021 ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu ise Rus Ekaterina Alexandrova (26) karşısında 7-6 ile galibiyete ulaştı.

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