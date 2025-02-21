AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Başladı

Nevşehir'de AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda ilk gün maçları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:50
AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Başladı

Nevşehir'de Voleybol Coşkusu

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda ilk gününde heyecan dolu maçlar yapıldı.

İlk Gün Maç Sonuçları

Organizasyonda alınan sonuçlar ise şöyle:

  • Eczacıbaşı - Trendy Hotels Manavgat Belediyespor: 3-1
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana: 3-1
  • Afyon Belediyesi Yüntaş - Uğur Spor: 3-1
  • Altınordu - İzmirspor: 1-3

Bu heyecan verici maçlarla birlikte ligdeki mücadele de hız kazanmış oldu. Takımlar, şampiyonluk için kıyasıya bir yarış içinde olacak.

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