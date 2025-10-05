Aydın Büyükşehir Belediyespor, 11 Yeni Transferle Avrupa Hedefiyle Sezona Hazırlanıyor

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:18
FERDİ UZUN - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11 yeni transferle bu sezon play-off potasına girip Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.

Genç ve dinamik kadro

Sultanlar Ligi'nde 8. sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın temsilcisi, geçen sezon ligi 8. sırada tamamlamıştı. Mavi-beyazlı ekip çalışmalarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdürüyor.

Başantrenör Alper Hamurcu, AA muhabirine verdiği demeçte takımlarının geçen yıla göre daha genç bir kadroya sahip olduğunu belirtti. Hamurcu, "Şartlar ne olursa olsun dezavantajı pozitife çevirip elimizden geldiğince bu sezon mücadele etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncu gelişimi ve oyun planı

Hamurcu, genç oyuncuların maç oynadıkça özgüven kazanacağına dikkat çekti: "Maç oynadıkça, öz güven sağlamaya başladıkça çok daha mücadeleci bir takım olacağımız bir gerçek. Çok daha iyi servis atan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu da normal olarak blok defans organizasyonumuza çok büyük katkı sağlayacak."

Hamurcu'ya göre takımın uyum süreci biraz zaman alacak: "Bu ikisi üstüne biraz durmamız gerekecek gibi görünüyor ama tahminim üçüncü haftadan sonra çok daha oturmuş, çok daha dengeli voleybol oynayacak bir takım göreceğiz. Takımın, artık bir geleneği oldu. Sezona iyi başlayamıyorlar. Bunun esprisini sürekli yapıyoruz ama biz her sene çok fazla oyuncu değiştirdiğimiz için bu anlamda uyum sürecimiz biraz daha uzun sürüyor."

Hedef: Play-off ve Avrupa

Hamurcu, ligin ilk 8'inde yer alıp play-off potasına girmeyi hedeflediklerini vurguladı: "Bu sene biraz daha zorlu olacak ama şartlar ne olursa olsun bizim tek hedefimiz var: play-off ve sonrasında da Avrupa kupalarına katılmak. Bu iş gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor. Umarım daha önce oynamış olduğumuz o Avrupa finalini tekrar Aydın seyircisine izletebiliriz."

Sezon açılışı ve kaptanın mesajı

Takım, sezonun ilk maçını 12 Ekim'de deplasmanda Galatasaray Daikin ile oynayacak. Kaptan Fatma Şekerci, kurulan kadronun çok genç ve dinamik olduğunu belirterek, takımın Avrupa kupalarına gitme arzusunu dile getirdi. Şekerci, takımda geçirdiği 4. sezon olduğunu hatırlattı.

