Bilecikli Taekwondo Sporcuları Avrupa'da Üçüncülük Kazandı

Altuğ Gesge ve İrem İşel'den iki kıta başarısı

Bilecikli taekwondo sporcuları, uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle kentte sevinç yarattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Avrupa üçüncüsü olan sporcuları makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti.

İsviçre’nin Aigle şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Altuğ Gesge 48 kilogram erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı dönemde Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda da İrem İşel Avrupa üçüncülüğü derecesi elde etti.

Avrupa derecesi kazanan sporcular, antrenörleri Hanife Yıldız ile birlikte başarılarını paylaşmak üzere İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti. Demir, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ramazan Demir ziyaret sırasında, "Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırıyor. Tesis ve imkanlar konusunda her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Başarılarıyla dikkat çeken sporcular ve teknik heyet, ilin ve ülkenin adını duyurmaya devam ederken, yetkililer de sporculara verilen desteği sürdüreceklerini vurguladı.

