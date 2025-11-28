Bilecikli Taekwondo Sporcuları Avrupa'da Üçüncülük Kazandı

Altuğ Gesge ve İrem İşel, Gençler ve Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonaları’nda üçüncülük elde etti; İl Müdürü Ramazan Demir sporcuları tebrik etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:53
Bilecikli Taekwondo Sporcuları Avrupa'da Üçüncülük Kazandı

Bilecikli Taekwondo Sporcuları Avrupa'da Üçüncülük Kazandı

Altuğ Gesge ve İrem İşel'den iki kıta başarısı

Bilecikli taekwondo sporcuları, uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle kentte sevinç yarattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Avrupa üçüncüsü olan sporcuları makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti.

İsviçre’nin Aigle şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Altuğ Gesge 48 kilogram erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı dönemde Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda da İrem İşel Avrupa üçüncülüğü derecesi elde etti.

Avrupa derecesi kazanan sporcular, antrenörleri Hanife Yıldız ile birlikte başarılarını paylaşmak üzere İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti. Demir, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ramazan Demir ziyaret sırasında, "Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırıyor. Tesis ve imkanlar konusunda her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Başarılarıyla dikkat çeken sporcular ve teknik heyet, ilin ve ülkenin adını duyurmaya devam ederken, yetkililer de sporculara verilen desteği sürdüreceklerini vurguladı.

BİLECİKLİ AVRUPA DERECESİ YAPAN SPORCULAR İL MÜDÜRÜ DEMİR İLE BULUŞTU

BİLECİKLİ AVRUPA DERECESİ YAPAN SPORCULAR İL MÜDÜRÜ DEMİR İLE BULUŞTU

BİLECİKLİ AVRUPA DERECESİ YAPAN SPORCULAR İL MÜDÜRÜ DEMİR İLE BULUŞTU

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Formula 1: Katar Grand Prix’si Lusail’de — 57 Tur Heyecanı
2
Gökhan Ünal'a Sürpriz: Gol Kralı Ayakkabısı 20 Yıl Sonra
3
Kick Boks Dünya Şampiyonu Elif Ceren Uzunçakmak'a Okulunda Konfetili Sürpriz Karşılama
4
Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor | Mete Işık: "Çok kötü goller yedik"
5
Dünya Boks Şampiyonası: Samet Gümüş çeyrek finalde elendi
6
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
7
Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu Kutlandı: Köprüler Sarı Lacivert Aydınlatıldı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?