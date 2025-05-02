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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na Yeni Transfer: İlarya Zararsız

Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlanyra Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:57
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na Yeni Transfer: İlarya Zararsız

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na Yeni İmza

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna libero İlarya Zararsız’ı kattı. Kulüp, yeni sezon planlaması çerçevesinde bu transferi duyurdu.

Birlikte Başarıya

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara. " ifadelerine yer verildi. Zararsız’ın katılımıyla takımın başarı grafiğinin artması bekleniyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya Zararsız'ı (fotoğrafta) kadrosuna kattı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya Zararsız'ı (fotoğrafta) kadrosuna kattı.

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