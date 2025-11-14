Aydın'da Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu Başvuruları Başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ücretsiz Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu başvuruları başladı. Kurs 24-27 Kasım 2025'te, son başvuru 21 Kasım 2025.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:16
Aydın'da Basketbol Hakemliği İçin Başvurular Resmen Açıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu için başvuru süreci başladı. Kurs, gençlere basketbol camiasında görev alma ve hakemlik kariyerine adım atma fırsatı sunuyor.

Kurs Detayları

Kursun tarihleri: 24-27 Kasım 2025

Yer: Güzelhisar Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu

Kurs ücreti: Ücretsiz

Başvuru son tarihi: 21 Kasım 2025

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Masa görevlisi adayları için 17 yaşını doldurma şartı aranıyor. Hakem adaylarında ise 18-30 yaş aralığı ile en az lise mezunu olma kriteri bulunuyor.

Ayrıca adayların sağlık durumlarının hakemliğe uygun olduğunu raporla belgelemeleri, yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmaları ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 6 ay veya daha uzun süreli ceza almamış olmaları

Başvuru dosyasında yer alması gereken belgeler şunlardır: dilekçe, kimlik fotokopisi, öğrenci veya mezuniyet belgesi, sabıka kaydı, vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, ikametgah belgesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden alınacak ceza almadığına dair belge.

Başvurular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi'ne şahsen

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

