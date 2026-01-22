Aydın’da Kaba Yem Üretimi Artıyor: 25 Bin Dekarda Mera Islahı ve 13,5 Milyon TL Yatırım

Aydın'da 2025'te 25 bin dekarı aşkın mera ıslahı ve 13,5 milyon TL yatırım ile kaba yem üretimi artırılıyor; mera varlığı 22 bin 190 ha olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:08
Aydın’da kaba yem üretimi artıyor

Aydın genelinde 2025 yılında kaba yem üretimini artırmak ve meraların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldü. 25 bin dekarı aşkın alanda mera ıslahıtoplam 13,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

İl genelinde mera varlığı ve TAKE Projesi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ilin toplam mera varlığı 22 bin 190 hektar olarak tespit edildi. Kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 1 milyon 149 bin 500 TL bütçeli sorgum sudan otu projesi uygulandı.

Proje çerçevesinde 190 çiftçiye toplam 10 bin 450 kilogram tohum dağıtıldı ve 2 bin 240,84 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi’nde düzenlenen tarla günü etkinliğinde ise 11,74 dekarlık alandan yaklaşık 6 ton ürün elde edilerek silaj yapımında kullanıldı.

Mera ıslahı projeleri ve komisyon çalışmaları

2025 yılı boyunca İl Mera Komisyonu 24 toplantı düzenledi. Kaba yem üretiminin artırılması ve meraların sürdürülebilir yönetimi hedefiyle 25 bin 258 dekar alanda, toplam 13 milyon 568 bin 671 TL bütçeli 19 adet Mera Islah ve Amenajman Projesi hayata geçirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çayır, mera ve yem bitkileri alanındaki çalışmaların üreticilerin desteklenmesi, kaba yem ihtiyacının karşılanması ve mera alanlarının korunması amacıyla 2026 yılında da artarak devam edeceği belirtildi.

