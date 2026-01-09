İnönü Üniversitesi ÜNİLİG'de Şampiyon — Yenilgisiz Zafere İmza

İnönü Üniversitesi ÜNİLİG'de Şampiyon

Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Eleme Grubu müsabakalarında İnönü Üniversitesi basketbol takımı önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvayı yenilgi almadan tamamlayan ekip, alanındaki rakipleri karşısında gösterdiği istikrarlı performansla şampiyon oldu.

Rektör Yardımcısı'na Ziyaret

Şampiyonluğun ardından takım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ı ziyaret etti. Ziyarette Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Hakan Tunç ile Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı da yer aldı.

Prof. Dr. Mehmet Sağlam, sporcuları ve teknik ekibi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek ziyaretten dolayı takıma teşekkür etti.

