İnönü Üniversitesi ÜNİLİG'de Şampiyon — Yenilgisiz Zafere İmza

İnönü Üniversitesi, Bingöl'de düzenlenen ÜNİLİG Eleme Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak şampiyon oldu; takım Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:36
İnönü Üniversitesi ÜNİLİG'de Şampiyon — Yenilgisiz Zafere İmza

İnönü Üniversitesi ÜNİLİG'de Şampiyon

Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Eleme Grubu müsabakalarında İnönü Üniversitesi basketbol takımı önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvayı yenilgi almadan tamamlayan ekip, alanındaki rakipleri karşısında gösterdiği istikrarlı performansla şampiyon oldu.

Rektör Yardımcısı'na Ziyaret

Şampiyonluğun ardından takım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ı ziyaret etti. Ziyarette Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Hakan Tunç ile Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı da yer aldı.

Prof. Dr. Mehmet Sağlam, sporcuları ve teknik ekibi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek ziyaretten dolayı takıma teşekkür etti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASKETBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASKETBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASKETBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"
2
Turkcell Süper Kupa Finalinde Başlangıç Saati Değişti: Galatasaray-Fenerbahçe 18.45'te
3
Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı
4
Kayserispor Antalya Kampına Start Verdi
5
Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finaline Trabzonspor hazırlığıyla başladı
6
Elazığ'da B Gençler Güreş Müsabakaları — 270 Sporcu, 33 Takım
7
Afyon'da Gelişim Ligi Maçı: Denizli İdmanyurdu'ndan Kocatepe D-1 Sahasına Tepki

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları