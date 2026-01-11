Aydın'da Spora İlk Adım Projesi Devam Ediyor

Çocuklara erken yaşta spor kültürü aşılanıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Spora İlk Adım Projesi, Aydın'da çocukların erken yaşta spor alışkanlığı kazandırılmasını ve hareketli bir yaşamla tanışmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de sporun temel unsurlarıyla tanışıyor. Hareket, oyun ve disiplin bir arada sunularak miniklerin fiziksel gelişimine katkı sağlanıyor.

Uygulamalarda, çocukların yalnızca rekabet odaklı değil; aynı zamanda sporun eğlence ve sağlıklı yaşam boyutunu da benimsemeleri hedefleniyor. Bu sayede minikler hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Yetkililer, benzer projelerle çocukların spora yönlendirilmesine ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

