Aydın'da Spora İlk Adım Projesi Devam Ediyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Spora İlk Adım Projesi, çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:34
Aydın'da Spora İlk Adım Projesi Devam Ediyor

Aydın'da Spora İlk Adım Projesi Devam Ediyor

Çocuklara erken yaşta spor kültürü aşılanıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Spora İlk Adım Projesi, Aydın'da çocukların erken yaşta spor alışkanlığı kazandırılmasını ve hareketli bir yaşamla tanışmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de sporun temel unsurlarıyla tanışıyor. Hareket, oyun ve disiplin bir arada sunularak miniklerin fiziksel gelişimine katkı sağlanıyor.

Uygulamalarda, çocukların yalnızca rekabet odaklı değil; aynı zamanda sporun eğlence ve sağlıklı yaşam boyutunu da benimsemeleri hedefleniyor. Bu sayede minikler hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Yetkililer, benzer projelerle çocukların spora yönlendirilmesine ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

AYDIN’DA ÖĞRENCİLERİ SPORA ERKEN YAŞTA YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SPORA İLK ADIM PROJESİ...

AYDIN’DA ÖĞRENCİLERİ SPORA ERKEN YAŞTA YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SPORA İLK ADIM PROJESİ DEVAM EDİYOR.

AYDIN’DA ÖĞRENCİLERİ SPORA ERKEN YAŞTA YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SPORA İLK ADIM PROJESİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor, Ahmet Çalık'ı Vefatının 4. Yılında Andı
2
Sakarya Büyükşehir Basketbol Namağlup Serisini 12'ye Çıkardı — 94-84
3
Aydın'da Spora İlk Adım Projesi Devam Ediyor
4
Matteo Guendouzi: 'Fenerbahçe ile Daha Fazla Kupa Kazanmak İstiyorum'
5
Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Kilis'te Motosiklet Turu ile Kutlandı
6
Kayseri'de Fenerbahçe Taraftarlarından Süper Kupa Coşkusu
7
Fenerbahçe Ankara'da Süper Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları