Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Tepki: 'Seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum'

Dursun Özbek, Gökmen Özdenak saygı duruşundaki tezahüratlar ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımlarını kınadı; TFF'yi göreve çağırdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:37
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Tepki: 'Seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum'

Dursun Özbek'ten sert tepki: "Seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Süper Kupa finali öncesinde yapılan saygı duruşu sırasında yaşanan tezahüratlar ve maç sonrasında bazı paylaşımlara yönelik resmi açıklamasını kulübün internet sitesinden duyurdu.

Maç sonucu ve özür

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybettikleri maç sonrasında alınan sonucun herkesi derinden üzdüğünü belirten Özbek, organizasyon kapsamında dağıtılan yağmurluklarla ilgili memnuniyetsizlik nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Başkan Özbek'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle, her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum. Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray’a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır"

Transfer çalışmaları

Özbek, transfer sürecine ilişkin eleştirilere saygı duyduğunu belirterek, takımın ihtiyaçlarının "sıradan takviyelerle" değil kalite, vizyon ve doğru planlama ile karşılanacağını vurguladı.

Özbek'in ifadeleri:

"Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray’a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir"

Gökmen Özdenak saygı duruşunda yaşananlar ve kınama

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunda rakip tribünlerden yükselen tezahüratlar ve sonrasında bazı sosyal medya paylaşımlarına Özbek sert tepki gösterdi.

Başkan Özbek konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Maç öncesinde Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu çirkin paylaşımlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyorum. Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken, yapılmış olan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir"

Görüş ayrılığı ve kulüp duruşu

Sporda kardeşlik ortamının korunması amacıyla bugüne kadar rakipler hakkında açıklama yapmamayı tercih ettiklerini söyleyen Özbek, yapılan paylaşımların iki camianın bakış açısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Özbek'in devamı şu ifadelerle yer aldı:

"Son dönemde kamuoyunda yer almış hukuki tespitlere ve somut gerçeklere rağmen kulübümüz, sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmasın diye rakibimiz hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih etmiştir. Ancak bir galibiyet sonrası yapılan, seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur. Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki; Galatasaray’ın büyüklüğüyle, tarihiyle ve değerleriyle alay etmeye kalkışanlar karşılarında bu camianın vakarını ve kararlılığını bulmuşlardır, yine bulacaklardır. Dün akşamın net özeti şudur: Kaybetmeye alışkın olmayan bir camia ile, kazanmaya uzun süredir hasret kalmış; bu hasretin getirdiği öfkeyi ve sevgisizliği diline yansıtan bir camianın karşılaşmasını izledik."

Birlik çağrısı

Başkan Özbek, camiayı birlik ve dayanışmaya çağırarak umut verdi:

"Bugün üzgünüz. Önümüzde hedeflerimiz için çok önemli bir fikstür varken, şimdi birlik olma zamanıdır. Kimse merak etmesin; geçmiş 3 senede olduğu gibi Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz"

Özbek ayrıca, saygısız paylaşımların takipçisi olacaklarını ve ilgili kurumların gerekli adımları atması için çağrı yaptıklarını belirtti.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK (ARŞİV)

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Servet Çetin: "1 kenar, 1 orta saha ile daha iyi takım oluruz"
2
İbrahim Üzülmez: "Yabancı Oyuncuyu Limon Gibi Sıkmak Lazım" — Iğdır FK Sarıyer Maçı
3
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Tepki: 'Seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum'
4
Bekir İrtegün: Genç Oyuncularla İlgili Bir Hayalim Var
5
Mazıdağı Fosfat Spor Osmaniye Deplasmanında 3-0 Galip
6
Yalçın Koşukavak: "Oyunun 30 Dakikasında Hava Şartlarıyla Uğraştık" — Keçiörengücü 5-0 Hatayspor
7
TFF 2. Lig: İnegölspor 1-1 Batman Petrolspor — Kerem Dönertaş'a Kırmızı Kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları