Bekir İrtegün: Genç Oyuncularla İlgili Bir Hayalim Var

Maç Sonucu: Hatayspor 0-5 Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmada Hatayspor, Ankara Keçiörengücü’ne 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bekir İrtegün önemli açıklamalarda bulundu.

İrtegün, genç oyunculara ilişkin planlarını ve bu alandaki hedeflerini şu sözlerle aktardı:

"Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var. Neler yapabiliriz diye bir hayalim var. Kendim için de bir test olacak. Bu genç arkadaşlarımızla beraber 2-3 tane bile iyi seviyede olacak oyuncuyu çıkarmak hem Hatay için hem bizim için bir artı. Diğer taraftan da gelecek senenin yapılanması adına bu plan var. Hem bu şehrin hem bu takımın zaten ihtiyacı var. Bu anlamda göreve geldik. Kendi tarzımızda bildiğimizi aktarıp çocukların gelişimine katkı sağmak için elimizden geleni yapacağız"

İrtegün, gençlerden en az 2-3 kaliteli oyuncu çıkarma hedefinin hem kulüp hem de kent için değer yaratacağını vurguladı ve bu sürecin kendisi için de bir sınav niteliğinde olacağını belirtti. Ayrıca bu yaklaşımın gelecek sezonun yapılanması için de temel oluşturacağını ifade etti.

Maçtaki ağır yenilgiye rağmen İrtegün, takımın uzun vadeli gelişimine odaklanacaklarını ve genç oyuncuların yetiştirilmesine öncelik vereceklerini söyledi.

