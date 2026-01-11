İbrahim Üzülmez: "Yabancı Oyuncuyu Limon Gibi Sıkmak Lazım" — Iğdır FK Sarıyer Maçı

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Sarıyer mağlubiyetini değerlendirip kırmızı karta ve yabancı oyuncuların sorumluluğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:43
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Sarıyere 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşmayı ve öncelikleri değerlendirdi.

Maçın kırılma anı: 18. dakikadaki kırmızı kart

Üzülmez, maçın planlarının erken bozulduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarıya iyi başlamak istediğimiz bir maçtı. Bütün hazırlıklarımızı onun üzerine yaptık ama saha içerisinde hazırlıklı olmadığımız bir kırmızı kart, dengelerimizi bozdu. 18. dakikada kırmızı kart gördüğünüzde teknik adam olarak zaten bütün planlarınız bozuluyor."

Tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartın ardından takımın sahada gösterdiği mücadeleden övgüyle bahsetti: "Ona rağmen oyuncularımdan Allah razı olsun. Hepsi çok onurlu bir şekilde mücadele ettiler. Zorlu saha koşullarına rağmen gayretli mücadele etmeye çalıştılar... 18. dakikadan sonra 90+4’e kadar 10 kişi mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum."

Hocalara güven ve oyuncu sorumluluğu

Üzülmez, sürekli teknik direktör değişiminin döngüsüne de değinerek, "Hoca yetersiz denilerek, o gitsin öbürü gelsin şeklindeki döngü sürekli tekrar ediyor. Biraz hocalara da güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocaların da samimiyetine inanılması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular değişmiyorsa hocalara da şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca oyuncuların da sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor. Her mağlubiyet sonrası teknik adamlar ayrılıyor, teknik adamlar görevi bırakıyor. Ama biraz da oyuncu tarafından bakmak lazım. Oyuncu da öz eleştirisini yapacak." dedi.

Yabancı oyuncular ve maliyet vurgusu

Takımda istenen katkıyı alamadıklarını belirten Üzülmez, yabancı oyuncularla ilgili sert eleştiride bulundu: "Döngünün bazen değişmesi lazım. Yabancı oyuncunun ülkemize katılımı başımızın, gözümüzün üstünde ama yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım. En iyi şekilde verim almak lazım ki az maliyetler değil. Eğer bir hata olduysa cezasını oyuncunun çekmesi lazım. Hep hocaların çekmemesi lazım."

Gianni Bruno'nun 18. dakikada kırmızı kart görmesine özel atıfta bulunan Üzülmez, "Bruno gibi deneyimli bir oyuncunun da bu hatayı yapmaması lazım. Orada otokontrolünü iyi yapması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Son sözler ve kulübe mesaj

Üzülmez, takımın ihtiyacı olan takviyeleri ve sorumluluk dağılımını da gündeme getirerek, "Başkanımızla oturup konuşalım. Bu takıma takviye de lazım. Bu takımdan ayrılacak oyuncuların da olması lazım." şeklinde konuştu.

Toplantıyı, soğuk havada takımı desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek bitirdi: "Bu soğuk havada bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

