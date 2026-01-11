Servet Çetin: "1 kenar, 1 orta saha ile daha iyi takım oluruz"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Iğdır FK karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası kadroya 1 kenar ve 1 orta saha takviyesiyle güçleneceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:01
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, maçın ve takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın değerlendirmesi

Çetin, rakiplerinin ligin güçlü kadrolarından biri olduğunu vurgulayarak saha şartlarının oyunu etkilediğini belirtti. Çetin şu ifadeleri kullandı: "Ligin en iyi takımlarından, en iyi kadrolarından birine karşı oynadık. Bunu da biliyorduk. Zaafları olan yönlerine de iyi çalıştık. Zemin bir tık daha iyi olsaydı, eksikliklerini daha çok değerlendirecek pozisyonlar olacaktı ama saha biraz ağırdı. Açıkçası iki takım arasında sıklet farkı var. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Galip geldiğimiz maçtan sonra da veryansın etmek istemiyorum ama çok zorlanıyoruz. Gole ihtiyacımız var, rakip 10 kişi, kenar oyuncusu sokup işi bitirecekken sol beki alıp kenar oynatmak zorunda kalıyoruz. İnşallah 1 kenar, 1 orta saha oyuncusu kadromuza katarsak daha toplu bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu eksiklere, bu zaaflara rağmen 3 puan bizim için çok iyi oldu. Çok şükür iyi bir skorla 3 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Üstüne koymamız gerekiyor. Kazansak bile hemen alttan kurtulamadık. Seriye ihtiyacımız var. İnşallah onu da kısa sürede gerçekleştirirsek iyi bir konum alırız diye düşünüyorum".

Kadro ihtiyacı ve hedefler

Alt sıralardan kurtulmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getiren Çetin, takviye gereksinimine tekrar değindi: "Benim kaderim bu herhalde, cebelleşiyoruz. Oyuncu arkadaşlarım geldiğim günden beri ellerinden geleni yapıyorlar. Dokunuşlar yapamıyoruz. Mesela rakip 10 kişi kalmış, yorulmuşlar, üstümüze geliyorlar. Skoru etkileyecek iki oyuncu sokabilsek, maçı çevireceğiz. Sol beki alıp, kenar oynatıyorum. O yüzden bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok dile getirmek istemiyorum, hoca sürekli oyuncu istiyormuş gibi ama gerçekten ihtiyacımız var. Ben alternatif de istemiyorum. Sadece 1-2 oyuncu. Bunları da katabilirsek, ondan sonra hedefi konuşalım. Geldiğim zamanki öz güven eksikliğini halen yaşıyoruz. Golü atıyoruz, öz güvenimiz yok, topu tutamıyoruz. Rakip bizden daha çok topla oynadı. Bunlar bulunduğumuz konum itibarıyla. Yükselirsek bu oyuncular daha iyi futbol oynar diye düşünüyorum".

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

