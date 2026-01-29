Aydın Havalı Silahlar İl Şampiyonası Tamamlandı — 35 Sporcu Yarıştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yılı anısına düzenlenen Havalı Silahlar İl Şampiyonası'nda 35 sporcu mücadele etti; dereceye girenlere ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:22
Aydın Havalı Silahlar İl Şampiyonası Tamamlandı — 35 Sporcu Yarıştı

Aydın Havalı Silahlar İl Şampiyonası Tamamlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 95. yılı münasebetiyle, İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Havalı Silahlar İl Şampiyonası tamamlandı.

Organizasyon ve Katılım

Aydın Gençlik spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyona Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde toplam 35 sporcu katılım sağladı. Sporcular tüfek ve tabanca branşlarında derece elde etmek için mücadele etti.

Dereceler

Genç Kızlar Tüfek: 1. Ela Aydoğdu, 2. Melisa Nejla Maruf, 3. Nil Berrak Bilgen

Yıldız Kızlar Tüfek: 1. Sevim Sude Nikbay, 2. Neva Küçüktepe, 3. Canan Menderes

Genç Erkek Tüfek: 1. Cemre Berk Şenel, 2. Mehmet Ensar Al

Yıldız Erkek Tüfek: 1. Yusuf Samurkaş, 2. Bayram Ali Menderes, 3. Yavuz Samurkaş

Genç Kızlar Tabanca: 1. Zeynep Yıldırım, 2. Nisa Karabıyık, 3. Ekin Rüzgar Yıldırım

Yıldız Erkek Tabanca: 1. Erenay Çakmak

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

AYDIN’DA HAVALI SİLAHLAR İL ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ

AYDIN’DA HAVALI SİLAHLAR İL ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ

AYDIN’DA HAVALI SİLAHLAR İL ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemreli Kevser Gizem Bükülmez Konya'da Bronzla Milli Takıma Davet
2
Osmangazili Badmintoncular 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Parladı
3
Trendyol Süper Lig 20. Hafta Hakemleri Belli Oldu
4
Akçaabat'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı: Akçakart ile Seanslar Başlıyor
5
Somaspor’da Sinan Alkaş: İlk Maçta İlk Gol, İlk Galibiyet
6
Trabzonspor ile Antalyaspor 60. randevu | Trendyol Süper Lig 20. hafta
7
Muğlaspor TFF 2. Lig'de Savunma Zirvesi: 19 Maçta Sadece 9 Gol

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları