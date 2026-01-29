Aydın Havalı Silahlar İl Şampiyonası Tamamlandı — 35 Sporcu Yarıştı

Aydın Havalı Silahlar İl Şampiyonası Tamamlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 95. yılı münasebetiyle, İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Havalı Silahlar İl Şampiyonası tamamlandı.
Organizasyon ve Katılım
Aydın Gençlik spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyona Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde toplam 35 sporcu katılım sağladı. Sporcular tüfek ve tabanca branşlarında derece elde etmek için mücadele etti.
Dereceler
Genç Kızlar Tüfek: 1. Ela Aydoğdu, 2. Melisa Nejla Maruf, 3. Nil Berrak Bilgen
Yıldız Kızlar Tüfek: 1. Sevim Sude Nikbay, 2. Neva Küçüktepe, 3. Canan Menderes
Genç Erkek Tüfek: 1. Cemre Berk Şenel, 2. Mehmet Ensar Al
Yıldız Erkek Tüfek: 1. Yusuf Samurkaş, 2. Bayram Ali Menderes, 3. Yavuz Samurkaş
Genç Kızlar Tabanca: 1. Zeynep Yıldırım, 2. Nisa Karabıyık, 3. Ekin Rüzgar Yıldırım
Yıldız Erkek Tabanca: 1. Erenay Çakmak
Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.
