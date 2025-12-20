DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Aydınlı Genç Atıcı Şahin Yılmaz 409,7 ile Milli Takıma Seçildi

Aydınlı atıcı Şahin Yılmaz, Mersin'deki seçmelerde 409,7 puanla U16 birincisi oldu ve 3-9 Şubat 2026'da Bulgaristan'da Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:24
Aydınlı Genç Atıcı Şahin Yılmaz 409,7 ile Milli Takıma Seçildi

Aydınlı Genç Atıcı Şahin Yılmaz 409,7 ile Milli Takıma Seçildi

Seçmelerde rekor performansla U16 birinciliği

Aydın İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Şahin Yılmaz, Atıcılık Havalı Silahlar Milli Takım Seçmeleri'nde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen seçmelerde 409,7 puanla rekor kıran genç atıcı, milli takım kadrosuna adını yazdırdı.

10. sınıf öğrencisi olan Yılmaz, Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde U16 kategorisinde mücadele etti ve birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu derecesiyle millî takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Başarısını Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğiti ziyaret ederek paylaşan genç sporcu, memleketi Aydın'ı gururlandırdı.

Şahin Yılmaz, 3-9 Şubat 2026 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

AYDIN İNCİRLİOVA SPOR LİSESİ ÖĞRENCİSİ ŞAHİN YILMAZ, ATICILIK HAVALI SİLAHLAR MİLLİ TAKIM...

AYDIN İNCİRLİOVA SPOR LİSESİ ÖĞRENCİSİ ŞAHİN YILMAZ, ATICILIK HAVALI SİLAHLAR MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ’NDE 409,7 PUANLA REKOR KIRARAK MİLLİ TAKIM KADROSUNA ADINI YAZDIRDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Kasımpaşa: 43. Randevu RAMS Park’ta
2
Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor
3
Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
4
Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda Öğrencilerle Buluştu
5
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
6
Erciyes 38 FK kritik virajda: Niğde Belediyespor deplasmanında
7
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül