Aydınlı Genç Atıcı Şahin Yılmaz 409,7 ile Milli Takıma Seçildi

Seçmelerde rekor performansla U16 birinciliği

Aydın İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Şahin Yılmaz, Atıcılık Havalı Silahlar Milli Takım Seçmeleri'nde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen seçmelerde 409,7 puanla rekor kıran genç atıcı, milli takım kadrosuna adını yazdırdı.

10. sınıf öğrencisi olan Yılmaz, Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde U16 kategorisinde mücadele etti ve birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu derecesiyle millî takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Başarısını Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğiti ziyaret ederek paylaşan genç sporcu, memleketi Aydın'ı gururlandırdı.

Şahin Yılmaz, 3-9 Şubat 2026 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

AYDIN İNCİRLİOVA SPOR LİSESİ ÖĞRENCİSİ ŞAHİN YILMAZ, ATICILIK HAVALI SİLAHLAR MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ’NDE 409,7 PUANLA REKOR KIRARAK MİLLİ TAKIM KADROSUNA ADINI YAZDIRDI.