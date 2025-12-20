DOLAR
Konyaspor - Kayserispor: Süper Lig'de kritik randevu

Süper Lig'de Konyaspor ile Kayserispor 31. kez karşılaşıyor. Konyaspor 12, Kayserispor 7 galibiyet alırken goller 41-31 oldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:36
3 puan için sahaya çıkıyorlar

Süper Lig'de Konyaspor ile Kayserispor, 3 puan almak için karşılaşacak.

Süper Lig'de mücadele veren Konyaspor ile Kayserispor, son 16 sezonda 31. kez rakip olacak. Geride kalan 30 müsabakada Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 12 kez galip geldi. İki takım arasındaki 11 maç ise berabere tamamlandı.

Bu mücadelelerde Kayserispor 31 gol atarken, Konyaspor 41 gol kaydetti.

Konya'da oynanan 15 müsabakada ev sahibi ekip 8 kez kazanırken, Kayserispor sahadan sadece 1 galibiyet ile ayrıldı. Konya'daki maçların 6'sı ise eşitlikle sonuçlandı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

