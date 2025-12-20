Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Ferhan Kestanlıoğlu

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak; Ali Yılmaz başhakem olacak.