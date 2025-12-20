Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Ferhan Kestanlıoğlu
Maç bilgileri ve hakem atamaları
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe bugün saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakada düdüğü Ali Yılmaz çalacak. Yılmaz'ın yardımcıları Süleyman Özay ile Samet Çiçek olacak; maçın 4. hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi.
Mücadelenin VAR koltuğunda Ferhan Kestanlıoğlu yer alacak, AVAR görevini ise Serkan Çimen üstlenecek.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE BUGÜN OYNANACAK EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) FERHAN KESTANLIOĞLU OLDU