Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Ferhan Kestanlıoğlu

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak; Ali Yılmaz başhakem olacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:38
Maç bilgileri ve hakem atamaları

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe bugün saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakada düdüğü Ali Yılmaz çalacak. Yılmaz'ın yardımcıları Süleyman Özay ile Samet Çiçek olacak; maçın 4. hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi.

Mücadelenin VAR koltuğunda Ferhan Kestanlıoğlu yer alacak, AVAR görevini ise Serkan Çimen üstlenecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

