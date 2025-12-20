DOLAR
Kuşadası Tenis Kulübü'ne 'Balon Kort' — 4 numaralı kort kışa hazır

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Tenis Kulübü 4 numaralı kortu balon sistemle kapatarak kışın da tenis oynanmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:49
Kuşadası Tenis Kulübü'ne 'Balon Kort' Kuruldu

4 numaralı kort kış sezonuna hazır

Kuşadası Belediyesi, kentte spor yapılabilecek alternatif alanları çoğaltma çalışmaları kapsamında Kuşadası Tenis Kulübü'nde bir kortu balon sistemiyle kapattı. Proje ile 4 numaralı kort, kış aylarında da tenis oynanmasına uygun hale getirildi.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in vizyon projeleri arasında yer alan tesiste, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile iş birliği yapan özel bir ekip kortu yüksek mukavemetli membran malzeme ile örttü. Özel fan sistemleri ile şişirilen balon sayesinde sporcular yağmur, rüzgar ve soğuk havadan etkilenmeden oynayabilecek.

Kuşadası Tenis Kulübü Sorumlusu Bağdagül Şimşek konuya ilişkin, "Kuşadası gün geçtikçe modern spor tesislerine kavuşuyor. Tenis Kulübümüzde bunlardan bir tanesi. Balon kortumuzla birlikte tesisimiz artık tenis severler için çok daha konforlu bir hale geldi" dedi.

Balon kort uygulaması, spor severlerin kış aylarında da rahatça tenis oynayabilmesini sağlayacak.

