Samsunspor, Göztepe Önünde 7 Maçlık Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Samsunspor, Göztepe deplasmanında 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırıp ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:34
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan Samsunspor, ligin ilk devresinin son haftasında Göztepe karşısında 3 puan hedefliyor.

Geride kalan sonuçlar

Samsunspor'un son galibiyeti 9 Kasım'da Eyüpspor karşısında geldi. Bu tarihten sonra ligde Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray ve Başakşehir FK, Avrupa'da ise Breidablik, AEK Atina ve Mainz 05 maçlarında üç puana uzanamayan kırmızı-beyazlılar, 7 maçtır galibiyete hasret kaldı.

Maç bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor, yarın saat 20.00'de Göztepe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligin ilk yarısını galibiyetle kapatarak hem kötü gidişi sonlandırmak hem de ikinci devreye moralli başlamak isteyen Karadeniz temsilcisi maçı çıkış fırsatı olarak görüyor.

Samsunspor'da 7 eksik

Sakatlık ve cezalar nedeniyle takımda eksikler bulunuyor. Görev alamayacak oyuncular: Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel ve kırmızı kart cezası bulunan Joe Mendes.

Muhtemel 11

Teknik ekip, Göztepe karşısında 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya şu 11 ile çıkmayı planlıyor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

