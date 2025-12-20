Samsunspor, Göztepe Önünde 7 Maçlık Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan Samsunspor, ligin ilk devresinin son haftasında Göztepe karşısında 3 puan hedefliyor.

Geride kalan sonuçlar

Samsunspor'un son galibiyeti 9 Kasım'da Eyüpspor karşısında geldi. Bu tarihten sonra ligde Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray ve Başakşehir FK, Avrupa'da ise Breidablik, AEK Atina ve Mainz 05 maçlarında üç puana uzanamayan kırmızı-beyazlılar, 7 maçtır galibiyete hasret kaldı.

Maç bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor, yarın saat 20.00'de Göztepe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligin ilk yarısını galibiyetle kapatarak hem kötü gidişi sonlandırmak hem de ikinci devreye moralli başlamak isteyen Karadeniz temsilcisi maçı çıkış fırsatı olarak görüyor.

Samsunspor'da 7 eksik

Sakatlık ve cezalar nedeniyle takımda eksikler bulunuyor. Görev alamayacak oyuncular: Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel ve kırmızı kart cezası bulunan Joe Mendes.

Muhtemel 11

Teknik ekip, Göztepe karşısında 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya şu 11 ile çıkmayı planlıyor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE VE UEFA KONFERANS LİGİ'NDE OYNADIĞI SON 7 MAÇTA GALİBİYET ALAMAYAN SAMSUNSPOR, LİGİN İLK DEVRENİN SON HAFTASINDA GÖZTEPE KARŞISINDA 3 PUAN HEDEFLİYOR.