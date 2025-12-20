DOLAR
Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' eğitimleri sürüyor

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 5-77 yaş arası vatandaşlara portatif ve yarı olimpik havuzlarda yüzme eğitimi veriliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:58
Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' eğitimleri aralıksız sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da yüzme eğitimleri devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrası 81 ilde başlatılan projenin ilde de uygulandığını bildirdi.

Proje kapsamında il genelindeki portatif ve yarı olimpik yüzme havuzlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitimler veriliyor.

Programa 5-77 yaş grubundaki bireyler katılabiliyor; kurslara katılan çocuklar hem eğleniyor hem yüzme öğreniyor.

Eğitimlerin 2026 yılında da hız kesmeden süreceği öğrenildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında düzenlenen yüzme eğitimlerimiz devam ediyor. Her yaştan katılımcı güvenli ve bilinçli şekilde yüzme öğreniyor" ifadelerine yer verdi.

