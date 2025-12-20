DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor

Türk Telekom’un Yaay platformu, 29 Aralık-20 Ocak tarihlerinde TFF tesislerinde düzenlenecek Yaay eTürkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu; tüm maçlar Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:45
Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor

Türk Telekom, Yaay ile eTürkiye Kupası’na İsim Sponsoru Oldu

Türk Telekom spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Şirketin sosyal medya platformu Yaay, bu yıl eTürkiye Kupasının isim sponsoru oldu. Turnuva 29 Aralık-20 Ocak tarihlerinde çevrim dışı olarak oynanacak ve tüm maçlar Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turnuva Detayları ve Mekân

Yaay eTürkiye Kupası, TFF Riva Hasan Doğan Tesislerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, 1v1 çevrim dışı karşılaşmalar şeklinde düzenlenecek ve grup aşaması ile eleme turlarını kapsayacak. Turnuvanın final mücadelesi ise ocak ayının son haftasında oynanacak.

Format ve Oyun Bilgileri

Yeni sezonda çetin rekabete sahne olacak Yaay eTürkiye Kupası, dünyaca popüler futbol oyunu FC 26 üzerinden oynanacak. Takımlar 95 Gen modu ile oluşturulacak; grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst tura yükselecek. Çeyrek finalden itibaren eleme usulü maçlar yapılacak ve şampiyon, eSüper Kupanda yer alma hakkı kazanacak.

Yayın ve Tarihler

Turnuva programı 29 Aralık’ta başlayıp 20 Ocak’ta sona erecek. Etkinlikler TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenecek olup, turnuvadaki tüm karşılaşmalar her aşamada Tivibu Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Türk Telekom’un Spora Katkısı

Türk Telekom, uzun yıllardır spora verdiği desteği bu yıl Yaay ile sürdürerek sponsorluk yelpazesini genişletti. Şirket ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teknoloji desteği sağlıyor ve Trendyol Süper Ligin teknoloji sponsoru olarak ligde yeni teknolojilerin uygulanmasında aktif rol üstleniyor.

Sporun erişimini ve gelişimini desteklemek amacıyla Türk Telekom, 2. Lig ve 3. Lig’in 2025-2026 sezonu boyunca haftanın öne çıkan iki maçını Yaay platformu üzerinden canlı yayınlayacak ve futbolseverlerle buluşturacak.

TÜRK TELEKOM, SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR. ŞİRKETİN SOSYAL MEDYA PLATFORMU...

TÜRK TELEKOM, SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR. ŞİRKETİN SOSYAL MEDYA PLATFORMU YAAY, BU YIL ETÜRKİYE KUPASI’NIN İSİM SPONSORU OLDU.

TÜRK TELEKOM, SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR. ŞİRKETİN SOSYAL MEDYA PLATFORMU...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Kasımpaşa: 43. Randevu RAMS Park’ta
2
Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor
3
Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
4
Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda Öğrencilerle Buluştu
5
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
6
Erciyes 38 FK kritik virajda: Niğde Belediyespor deplasmanında
7
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış