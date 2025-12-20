Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor

Türk Telekom, Yaay ile eTürkiye Kupası’na İsim Sponsoru Oldu

Türk Telekom spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Şirketin sosyal medya platformu Yaay, bu yıl eTürkiye Kupasının isim sponsoru oldu. Turnuva 29 Aralık-20 Ocak tarihlerinde çevrim dışı olarak oynanacak ve tüm maçlar Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turnuva Detayları ve Mekân

Yaay eTürkiye Kupası, TFF Riva Hasan Doğan Tesislerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, 1v1 çevrim dışı karşılaşmalar şeklinde düzenlenecek ve grup aşaması ile eleme turlarını kapsayacak. Turnuvanın final mücadelesi ise ocak ayının son haftasında oynanacak.

Format ve Oyun Bilgileri

Yeni sezonda çetin rekabete sahne olacak Yaay eTürkiye Kupası, dünyaca popüler futbol oyunu FC 26 üzerinden oynanacak. Takımlar 95 Gen modu ile oluşturulacak; grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst tura yükselecek. Çeyrek finalden itibaren eleme usulü maçlar yapılacak ve şampiyon, eSüper Kupanda yer alma hakkı kazanacak.

Yayın ve Tarihler

Turnuva programı 29 Aralık’ta başlayıp 20 Ocak’ta sona erecek. Etkinlikler TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenecek olup, turnuvadaki tüm karşılaşmalar her aşamada Tivibu Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Türk Telekom’un Spora Katkısı

Türk Telekom, uzun yıllardır spora verdiği desteği bu yıl Yaay ile sürdürerek sponsorluk yelpazesini genişletti. Şirket ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teknoloji desteği sağlıyor ve Trendyol Süper Ligin teknoloji sponsoru olarak ligde yeni teknolojilerin uygulanmasında aktif rol üstleniyor.

Sporun erişimini ve gelişimini desteklemek amacıyla Türk Telekom, 2. Lig ve 3. Lig’in 2025-2026 sezonu boyunca haftanın öne çıkan iki maçını Yaay platformu üzerinden canlı yayınlayacak ve futbolseverlerle buluşturacak.

