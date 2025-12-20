DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Kayseri Ülküspor Sindelhöyük Yıldızspor Karşısında 3 Puan Peşinde

Kayseri Ülküspor, 14. haftada Sindelhöyük Yıldızspor ile oynayacak; kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmayı hedefliyor. Maç 21 Aralık, Erkilet Stadı 13.00.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:41
Kayseri Ülküspor Sindelhöyük Yıldızspor Karşısında 3 Puan Peşinde

Kayseri Ülküspor Sindelhöyük Yıldızspor Karşısında 3 Puan Peşinde

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Ülküspor, ligin 14. haftasında yarın Sindelhöyük Yıldızspor ile oynayacağı maçta 3 puanı hedefliyor.

Şampiyonluğa inanan mavi beyazlı ekip, kalan son 5 maçın tamamını kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlamayı amaçlıyor. Ligin 13. haftasında Kayseri Ömürspor'u 2-1 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye kadar düşüren takım, geride kalan 13 hafta sonunda 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile toplam 30 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kayseri Ülküspor Başkanı Ercüment Eroğlu, "Kalan maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Yarın oynayacağımız Sindelhöyük Yıldızspor maçını kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Her maçımız zor ve final olacak bizim için. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Maç Detayları

Karşılaşma 21 Aralık Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Saha'da saat 13.00'te başlayacak. Hakem: Tolga Selvi.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU EKİPLERİNDEN KAYSERİ ÜLKÜSPOR, LİGİN 14. HAFTASINDA YARIN...

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU EKİPLERİNDEN KAYSERİ ÜLKÜSPOR, LİGİN 14. HAFTASINDA YARIN SİNDELHÖYÜK YILDIZSPOR İLE 3 PUAN MÜCADELESİ VERECEK.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU EKİPLERİNDEN KAYSERİ ÜLKÜSPOR, LİGİN 14. HAFTASINDA YARIN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı
2
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlendi
3
Galatasaray - Kasımpaşa: 43. Randevu RAMS Park’ta
4
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
5
Trendyol Süper Lig 17. Hafta: Galatasaray-Kasımpaşa ve Hafta Programı
6
Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025