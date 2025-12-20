Kayseri Ülküspor Sindelhöyük Yıldızspor Karşısında 3 Puan Peşinde

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Ülküspor, ligin 14. haftasında yarın Sindelhöyük Yıldızspor ile oynayacağı maçta 3 puanı hedefliyor.

Şampiyonluğa inanan mavi beyazlı ekip, kalan son 5 maçın tamamını kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlamayı amaçlıyor. Ligin 13. haftasında Kayseri Ömürspor'u 2-1 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye kadar düşüren takım, geride kalan 13 hafta sonunda 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile toplam 30 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kayseri Ülküspor Başkanı Ercüment Eroğlu, "Kalan maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Yarın oynayacağımız Sindelhöyük Yıldızspor maçını kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Her maçımız zor ve final olacak bizim için. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Maç Detayları

Karşılaşma 21 Aralık Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Saha'da saat 13.00'te başlayacak. Hakem: Tolga Selvi.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU EKİPLERİNDEN KAYSERİ ÜLKÜSPOR, LİGİN 14. HAFTASINDA YARIN SİNDELHÖYÜK YILDIZSPOR İLE 3 PUAN MÜCADELESİ VERECEK.