Denizli 1. Amatör Küme'de kural ihlali iddiası: Gökbörügücüspor-Başkarcı İdmanyurdu

Maç ve iddia

Ak Vadi Stadı'nda oynanan ve ev sahibi Gökbörügücüspor'un, Başkarcı İdmanyurdu'na karşı 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabaka, futbol sahalarında nadir görülen bir teknik tartışma yarattı.

Başkarcı cephesi, rakibinin oyun kurallarına aykırı oyuncu değişikliği yaptığını öne sürerek resmi başvuru yapacaklarını açıkladı.

Turan Bozan'ın iddiaları

Başkarcı İdmanyurdu Yöneticisi Turan Bozan, maçın hakem heyetini ve rakip takımın oyuncu değişikliklerini eleştirdi.

Bozan'ın iddiasına göre Gökbörügücüspor, 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken kuralların belirlediği 'en fazla 3 duraklama' limitini aştı. Rakip ekibin oyunu 4 kez durdurarak değişiklik yaptığını savunan Bozan, bu durumu maç esnasında hakem heyetine bildirmelerine rağmen herhangi bir aksiyon alınmadığını belirtti.

"Hakemlerin görevi kuralları kendi inisiyatiflerine göre esnetmek değil, eksiksiz ve doğru şekilde uygulamaktır. Biz saha içinde bu yanlışı fark edip uyardık ancak karşılık bulamadık"

DENİZLİ 1. AMATÖR KÜME C GRUBU’NDA OYNANAN GÖKBÖRÜGÜCÜSPOR-BAŞKARCI İDMANYURDU KARŞILAŞMASINDA, SAHADAKİ SKORUN ÖNÜNE GEÇECEK BİR "KURAL İHLALİ" TARTIŞMASINA SAHNE OLDU. BAŞKARCI CEPHESİ, RAKİBİNİN OYUN KURALLARINA AYKIRI OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIĞINI ÖNE SÜREREK RESMİ BAŞVURU YAPACAKLARINI AÇIKLADI.