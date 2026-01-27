Denizli 1. Amatör Küme'de kural ihlali iddiası: Gökbörügücüspor-Başkarcı İdmanyurdu

Gökbörügücüspor-Başkarcı İdmanyurdu maçında Başkarcı, rakibin '3 duraklama' kuralını aştığını iddia ederek resmi başvuru yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:26
Maç ve iddia

Ak Vadi Stadı'nda oynanan ve ev sahibi Gökbörügücüspor'un, Başkarcı İdmanyurdu'na karşı 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabaka, futbol sahalarında nadir görülen bir teknik tartışma yarattı.

Başkarcı cephesi, rakibinin oyun kurallarına aykırı oyuncu değişikliği yaptığını öne sürerek resmi başvuru yapacaklarını açıkladı.

Turan Bozan'ın iddiaları

Başkarcı İdmanyurdu Yöneticisi Turan Bozan, maçın hakem heyetini ve rakip takımın oyuncu değişikliklerini eleştirdi.

Bozan'ın iddiasına göre Gökbörügücüspor, 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken kuralların belirlediği 'en fazla 3 duraklama' limitini aştı. Rakip ekibin oyunu 4 kez durdurarak değişiklik yaptığını savunan Bozan, bu durumu maç esnasında hakem heyetine bildirmelerine rağmen herhangi bir aksiyon alınmadığını belirtti.

"Hakemlerin görevi kuralları kendi inisiyatiflerine göre esnetmek değil, eksiksiz ve doğru şekilde uygulamaktır. Biz saha içinde bu yanlışı fark edip uyardık ancak karşılık bulamadık"

