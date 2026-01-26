Elazığspor 21 Futbolcuyla İstanbul’a Gidiyor

Seza Çimento Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı karşısına 21 kişilik kadroyla çıkacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:07
Elazığspor 21 Futbolcuyla İstanbul’a Gidiyor

Elazığspor 21 Futbolcuyla İstanbul’a Gidiyor

Seza Çimento Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. Haftası kapsamında deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçına hazırlanıyor. Takım, karşılaşma için İstanbul'a gidiyor.

3 haftalık cezasını tamamlayan Ömer Çakı yeniden kadroda yer alırken, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde 21 kişilik bir kafile oluşturuldu.

21 Kişilik Kamp Kadrosu

Kafile: Halil İbrahim Sönmez, Sakıb Aytaç, Sertaç Çam, Furkan Köse, Mikail Koçak, Süleyman Özdamar, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Maksut Taşkıran, Samed Ali Kaya, Enes Soy, Hakan Yavuz, Çağlayan Menderes, Muhammet Ömer Çakı, Fuat Bavuk, Erkan Eyibil, Haluk Mustafa Tan, Kerem Şenyüz, Ali Altınöz, Yusuf Ayaz, Yasin Arda Midiliç.

Teknik heyet ve futbolcular, deplasman mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

ELAZIĞSPOR İSTANBUL'A 21 FUTBOLCUYLA İSTANBUL'A GİDİYOR

ELAZIĞSPOR İSTANBUL'A 21 FUTBOLCUYLA İSTANBUL'A GİDİYOR

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığspor 21 Futbolcuyla İstanbul’a Gidiyor
2
Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: 'Bu sezonun en zor 10 dakikası'
3
Samsunspor - Kocaelispor: 6 maçlık galibiyet hasretine son verme fırsatı
4
Aston Villa, Fenerbahçe Maçı Öncesi Son Antrenmanını Statta Tamamladı
5
Karabük'te Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Sona Erdi
6
Kayserispor'a Yeni Sağ Bek: RonaelPierre-Gabriel
7
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın Annesi Işıl Kafkas Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları