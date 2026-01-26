Elazığspor 21 Futbolcuyla İstanbul’a Gidiyor
Seza Çimento Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. Haftası kapsamında deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçına hazırlanıyor. Takım, karşılaşma için İstanbul'a gidiyor.
3 haftalık cezasını tamamlayan Ömer Çakı yeniden kadroda yer alırken, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde 21 kişilik bir kafile oluşturuldu.
21 Kişilik Kamp Kadrosu
Kafile: Halil İbrahim Sönmez, Sakıb Aytaç, Sertaç Çam, Furkan Köse, Mikail Koçak, Süleyman Özdamar, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Maksut Taşkıran, Samed Ali Kaya, Enes Soy, Hakan Yavuz, Çağlayan Menderes, Muhammet Ömer Çakı, Fuat Bavuk, Erkan Eyibil, Haluk Mustafa Tan, Kerem Şenyüz, Ali Altınöz, Yusuf Ayaz, Yasin Arda Midiliç.
Teknik heyet ve futbolcular, deplasman mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
