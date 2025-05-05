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Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, 9 Mayıs'taki Alanyaspor maçı için hazırlıklara teknik direktör Selçuk İnan eşliğinde başladı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 19:26
Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Hazırlıklara Hız Verdi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara start verdi. Kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve 1 saat 10 dakika sürdü.

Yenilenme ve Koordinasyon Çalışmaları

Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular, özel bir program ile yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonları ile devam ederken, dar alanlarda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek. Alanyaspor karşılaşması, Gaziantep FK için kritik bir mücadele olacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü konuk edeceği...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü konuk edeceği...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

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