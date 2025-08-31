DOLAR
Ayhancan Güven'li Schumacher CLRT Nürburgring 3 Saat Yarışı'nda 4. oldu

Schumacher CLRT, Ayhancan Güven, Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in yer aldığı 22 numaralı araçla Nürburgring 3 Saat Yarışı'nı 4. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:04


Ayhancan Güven'li Schumacher CLRT Nürburgring 3 Saat Yarışı'nda 4. oldu

Yarışın özeti

GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin 8. ayağı Nürburgring 3 Saat Yarışı'nda Schumacher CLRT takımı, güçlü bir performans sergileyerek 4. sırayı elde etti.

Red Bull pilotu Ayhancan Güven'in yanı sıra Avusturyalı Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in kullandığı Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobili, Almanya'nın Nürburg kasabası ile aynı adı taşıyan pistte mücadeleye katıldı.

Üç sürücünün sırayla direksiyonuna geçtiği araç, yarışa 5. sıradan başladı ve mücadele boyunca 2'nciliğe kadar yükseldi. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından ekip yarışı 4. bitirdi.

