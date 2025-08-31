Ayhancan Güven'li Schumacher CLRT Nürburgring 3 Saat Yarışı'nda 4. oldu
Yarışın özeti
GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin 8. ayağı Nürburgring 3 Saat Yarışı'nda Schumacher CLRT takımı, güçlü bir performans sergileyerek 4. sırayı elde etti.
Red Bull pilotu Ayhancan Güven'in yanı sıra Avusturyalı Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in kullandığı Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobili, Almanya'nın Nürburg kasabası ile aynı adı taşıyan pistte mücadeleye katıldı.
Üç sürücünün sırayla direksiyonuna geçtiği araç, yarışa 5. sıradan başladı ve mücadele boyunca 2'nciliğe kadar yükseldi. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından ekip yarışı 4. bitirdi.