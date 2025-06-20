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Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda Zafere Koşacak

Milli pilot Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda Porsche 911 GT3 R ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:10
Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda Zafere Koşacak

Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Kıtalararası GT Challenge serisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda sahne alacak. Yarış, Almanya'nın ünlü Nürburgring Nordschleife Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Porsche 911 GT3 R ile Yarışacak

Red Bull sporcusu Ayhancan, bu zorlu mücadelede Porsche 911 GT3 R aracıyla zafere ulaşmak için mücadele edecek. Yarış boyunca Manthey EMA takımıyla birlikte çalışacak olan milli pilota, Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining takım arkadaşlığı yapacak.

Yarış Takvimi ve Detaylar

Bugün yapılan üçüncü antrenman ve sıralama seanslarının ardından, yarış yarın TSİ 17.00'de başlayacak. 24 saat sürecek bu mücadelede Ayhancan Güven'in performansı merakla bekleniyor.

Milli pilot Ayhancan Güven, Kıtalararası GT Challenge serisinin Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda...

Milli pilot Ayhancan Güven, Kıtalararası GT Challenge serisinin Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Milli pilot Ayhancan Güven, Kıtalararası GT Challenge serisinin Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda...

Milli pilot Ayhancan Güven, Kıtalararası GT Challenge serisinin Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

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